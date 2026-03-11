21:39  11 березня
11 березня 2026, 22:25

Трагічна загибель двох дітей: у Миколаєві судили матір

11 березня 2026, 22:25
Фото: прокуратура
У Миколаєві судили жінку, через недбалість якої загинули двоє малолітніх дітей. Стало відомо, яке покарання вона отримала

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Трагедія сталась у жовтні минулого року. Жінка залишила вдома без нагляду 4-річного сина та 3-річну доньку, а сама пішла з дому й вживала алкоголь із знайомими.

Коли діти лишились самі, вони у ванній відкрили кран гарячої води, що призвело до спрацювання газового водонагрівача. Через несправність обладнання риміщення наповнилося чадним газом. Внаслідок цього діти загинули.

Відомо, що раніше жінку вже позбавляли батьківських прав. Крім того, від іншої дитини вона відмовилась у пологовому будинку.

Прокурори довели провину матері. Суд призначив їй покарання у вигляді семи порків позбавлення волі.

"Навіть найсуворіше покарання не поверне дітям життя. Проте ця справа має стати застереженням для всіх дорослих, які несуть відповідальність за безпеку і життя дітей", - зазначив керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей.

Нагадаємо, раніше на Київщині горів житловий будинок. Відомо, що постраждала 22 річна дівчина. Також отримали опіки діти: хлопчики віком 1, 4 та 9 років. Ймовірно, причиною пожежі став вибух газового балону.

діти трагедія прокуратура Миколаїв
