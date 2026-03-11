21:39  11 березня
РФ атакувала важливу інфраструктуру Херсона
18:12  11 березня
У Вінниці запускають спеціальні мобільні групи для вручення повісток
16:21  11 березня
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
UA | RU
UA | RU
11 березня 2026, 23:55

Що в Україні буде з цінами на яйця перед Великоднем

11 березня 2026, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні перед Великоднем ціни на низку продуктів може змінюватися. При цьому цьогоріч на вартість яєць може вплинути подорожчання пального та логістики

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначив, що на вартість яєць вплинують витрати на корми, а також ціни на пальне та логістику. У другій половині весни яйця зазвичай дешевшають через те, що в домогосподарствах збільшується кількість курей, відповідно на ринку зростає пропозиція, що поступово врівноважує попит.

На думку експерта, після Великодня ціни на пальне не знизяться. Тому не варто очікувати того, що яйця подешешвають.

Станом на 11 березня ціни на яцця у торгівельних мережах в Україні дещо різняться. Наприклад, десяток курячих яєць марки "Квочка" категорії С1 коштує від 82 гривень 90 копійок до 87 гривень 14 копійок. Крім того, у мережах "АТБ" та "Фора" – 82 гривні 90 копійок за десяток. У мережі NOVUS цей товар продають за 82 гривні 99 копійок.

При цьому мережі Auchan яйця коштують 84 гривні 90 копійок за десяток, тоді як найвищу ціну зафіксовано в супермаркетах "Сільпо" – 87 гривень 14 копійок.

Нагадаємо, раніше в Україні через початки активних продажів зі сховищ подешевшала морква. Минулого тижня в середньому фермери пропонують моркву за цінами 8-14 гривень за кілограм

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
продукти ціни
В Україні очікують масштабний імпорт сирів: як це вплине на ціни
09 березня 2026, 23:35
В Україні рухнули ціни на популярний овоч
06 березня 2026, 23:15
В Україні подорожчав природний газ: яка тепер вартість кубометру
04 березня 2026, 23:55
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
В Україні суттєво впали ціни на овочі: що стало дешевше
11 березня 2026, 23:35
Час добровольців на фронті минув
11 березня 2026, 23:19
У Запоріжжі різко зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ
11 березня 2026, 23:03
Міністр закордонних справ Угорщини звинуватив Зеленського у брехні
11 березня 2026, 22:49
Київ витратить понад 65 мільйонів на оздоблення парку і мосту
11 березня 2026, 22:33
Трагічна загибель двох дітей: у Миколаєві судили матір
11 березня 2026, 22:25
Ми звикли до війни і ця звичка послабила нас
11 березня 2026, 22:15
Скільки дітей досі залишаються в зоні примусової евакуації на Донеччині
11 березня 2026, 21:59
У Києві "кол-центри" заробили на людях близько 18 мільйонів
11 березня 2026, 21:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Павло Казарін
Всі блоги »