Що в Україні буде з цінами на яйця перед Великоднем

В Україні перед Великоднем ціни на низку продуктів може змінюватися. При цьому цьогоріч на вартість яєць може вплинути подорожчання пального та логістики

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначив, що на вартість яєць вплинують витрати на корми, а також ціни на пальне та логістику. У другій половині весни яйця зазвичай дешевшають через те, що в домогосподарствах збільшується кількість курей, відповідно на ринку зростає пропозиція, що поступово врівноважує попит.

На думку експерта, після Великодня ціни на пальне не знизяться. Тому не варто очікувати того, що яйця подешешвають.

Станом на 11 березня ціни на яцця у торгівельних мережах в Україні дещо різняться. Наприклад, десяток курячих яєць марки "Квочка" категорії С1 коштує від 82 гривень 90 копійок до 87 гривень 14 копійок. Крім того, у мережах "АТБ" та "Фора" – 82 гривні 90 копійок за десяток. У мережі NOVUS цей товар продають за 82 гривні 99 копійок.

При цьому мережі Auchan яйця коштують 84 гривні 90 копійок за десяток, тоді як найвищу ціну зафіксовано в супермаркетах "Сільпо" – 87 гривень 14 копійок.

Нагадаємо, раніше в Україні через початки активних продажів зі сховищ подешевшала морква. Минулого тижня в середньому фермери пропонують моркву за цінами 8-14 гривень за кілограм