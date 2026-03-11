У Запоріжжі різко зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ

фото: ДСНС

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки по Запоріжжю зросла до 10 осіб, серед поранених є діти

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією рятувальників, російські війська завдали авіаударів по місту 11 березня. У результаті обстрілу травми різного характеру та ступеня тяжкості отримали 10 людей.

Серед постраждалих – 11-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

Нагадаємо, 11 березня російська авіація скинула бомби на житловий сектор у Запоріжжі. Внаслідок атаки було пошкоджено декілька будинків.