У Запоріжжі різко зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ
Кількість постраждалих унаслідок російської атаки по Запоріжжю зросла до 10 осіб, серед поранених є діти
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За інформацією рятувальників, російські війська завдали авіаударів по місту 11 березня. У результаті обстрілу травми різного характеру та ступеня тяжкості отримали 10 людей.
Серед постраждалих – 11-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.
Нагадаємо, 11 березня російська авіація скинула бомби на житловий сектор у Запоріжжі. Внаслідок атаки було пошкоджено декілька будинків.
