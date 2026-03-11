Міністр закордонних справ Угорщини звинуватив Зеленського у брехні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Угорщина повідомила українську сторону про плани візиту делегації до України за день до самої поїздки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

Як відомо, 11 березня стало відомо, що до Києва вирушила угорська делегація на чолі з парламентським держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чапеком для нібито переговорів стосовно відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічого не знає про це. Після цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив у брехні Зеленського, стверджуючи, що Угорщина надіслала дипломатичну ноту Україні про приїзд делегації 10 березня.

Раніше міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що захоплення українських інкасаторів та грошей було відповіддю на тимчасове блокування роботи нафтопроводу "Дружба" з боку України.