Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
У середу, 12-го березня, в Україні знову пануватиме антициклон і буде багато сонця
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.
За її словами, 12 березня максимальна температура повітря завтра в більшості областей +12…+18 градусів.
У Києві 12-го березня сонячно сухо і тепло, до +15 градусів.
"Перспектива. 17-го березня очікується зниження температури повітря", – додала Н.Діденко.
Як повідомлялось, в середу, 11 березня, тепла весняна погода очікується по всій країні. Температура буде підніматися і надалі, завдяки легкій хмарності та великій кількості сонячних прояснень.
В Україну йде потепління до +17Всі новини »
09 березня 2026, 18:03Сонячно і тепло: в Україні потепліє до +18°
08 березня 2026, 18:25Погода різко змінюється: де завтра потепліє до +15 градусів
07 березня 2026, 15:33
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
У Києві матір створювала порно з малолітніми доньками
11 березня 2026, 17:00Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
11 березня 2026, 16:55Заблокували рахунок "через російський прапор": Олег Гороховський отримав критику після публікації фото клієнтки monobank
11 березня 2026, 15:45Перша угода САП із реальним покаранням: ексчиновник Міноборони сяде на 4 роки за хабарі
11 березня 2026, 15:25У Дніпрі знайшли дітей, які кидали каміння у вікна людям
11 березня 2026, 15:10У Херсоні росіяни скинули вибухівку на маршрутку: 20 постраждалих
11 березня 2026, 14:58Вдарили по голові та вкрали гроші: в Києві біля метро на чоловіка напали та пограбували
11 березня 2026, 14:45Угорська делегація їде в Україну перевіряти "Дружбу"
11 березня 2026, 14:40На Донеччині затримали екскерівника стратегічного підприємства, який коригував обстріли росіян
11 березня 2026, 14:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі