Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 12-го березня, в Україні знову пануватиме антициклон і буде багато сонця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.

За її словами, 12 березня максимальна температура повітря завтра в більшості областей +12…+18 градусів.

У Києві 12-го березня сонячно сухо і тепло, до +15 градусів.

"Перспектива. 17-го березня очікується зниження температури повітря", – додала Н.Діденко.

Як повідомлялось, в середу, 11 березня, тепла весняна погода очікується по всій країні. Температура буде підніматися і надалі, завдяки легкій хмарності та великій кількості сонячних прояснень.