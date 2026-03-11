В Україні суттєво впали ціни на овочі: що стало дешевше

Фото з відкритих джерел

В Україні за останній тиждень більшість овочів подешевшали. Стало відомо, як саме змінились ціни

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Білокачанна капуста за останній тиждень впала в ціні до 8-11 гривень за кілограм. Також до 12-14 гривень за кілограм подешевшала картопля. Ціни на моркву впали до 10-14 гривень за кілограм.

Помідори дешевшають другий тиждень: ціна впала з 110 – 135 до 110 – 125 гривень за кілограм. При цьому на ринку огірків розширився діапазон цін: з 120 – 170 до 100 – 180 гривень за кілограм.

Цвітна капуста подешевшала до 125-145 гривень за кілограм, а броколі до 125-135 гривень за кілограм. Подешевшали також пекінська капуста (з 25 – 35 до 25 – 30 гривень за кілограм) і часник (з 115 – 125 до 100 – 120 гривень за кілограм).

