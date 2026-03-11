Київ витратить понад 65 мільйонів на оздоблення парку і мосту

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Комунальне обʼєднання "Київзеленбуд" замовило ТОВ "Євротехнології Груп" ремонт парку в Оболонському районі столиці за 65,22 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Наші Гроші".

Влада столиці у 2026 році має виконати капітальний ремонт південно-західної частини парку по вулиці Прирічній на Оболоні.

Йдеться про північну частину берега Оболонської затоки. Зокрема влаштують пішохідний міст, підземну насосну станцію, полив, освітлення, покриття, водозабірну свердловину, відеоспостереження, електропостачання, МАФи та озеленення.

