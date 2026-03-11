РФ атакувала важливу інфраструктуру Херсона
Армія РФ увечері 11 березня завдала ударів по транспортній інфраструктурі Херсона. Внаслідок атаки пошкоджено дорожнє покриття
Як передає RegioNews, про це начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив у Телеграмі.
"Близько 19:00 російські окупанти атакували транспортну інфраструктуру в Херсоні", – йдеться у повідомленні.
За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено дорожнє покриття і лінії електропередач.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Як повідомлялось, у Херсоні через атаку ворожого дрона загинув 62-річний комунальник. Трагічний випадок стався у Дніпровському районі міста.
