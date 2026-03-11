РФ атакувала важливу інфраструктуру Херсона

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив у Телеграмі.

"Близько 19:00 російські окупанти атакували транспортну інфраструктуру в Херсоні", – йдеться у повідомленні.

За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено дорожнє покриття і лінії електропередач.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялось, у Херсоні через атаку ворожого дрона загинув 62-річний комунальник. Трагічний випадок стався у Дніпровському районі міста.