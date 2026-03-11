Скільки дітей досі залишаються в зоні примусової евакуації на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця Служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За її словами, в семи населених пунктах чотирьох територіальних громад Донеччини, де оголошена обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб з батьками чи особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками, залишаються перебувати 117 дітей в 86 сім’ях.

Станом на початок березня найбільше неповнолітніх залишається у Миколаївській міській територіальній громаді – 57 дітей у 41 сім’ї та Андріївській сільській тергромаді – 26 дітей у 18 сім’ях.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2026 року російська армія знищила дамбу біля міста Костянтинівка Донецької області. Таким чином, РФ свідомо створила загрозу гуманітарної катастрофи в регіоні.