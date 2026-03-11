21:39  11 березня
РФ атакувала важливу інфраструктуру Херсона
18:12  11 березня
У Вінниці запускають спеціальні мобільні групи для вручення повісток
16:21  11 березня
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
11 березня 2026, 21:59

Скільки дітей досі залишаються в зоні примусової евакуації на Донеччині

11 березня 2026, 21:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У населених пунктах Донецької області, де проводиться примусова евакуація сімей із дітьми, залишаються понад 100 дітей

Про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця Служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За її словами, в семи населених пунктах чотирьох територіальних громад Донеччини, де оголошена обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб з батьками чи особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками, залишаються перебувати 117 дітей в 86 сім’ях.

Станом на початок березня найбільше неповнолітніх залишається у Миколаївській міській територіальній громаді – 57 дітей у 41 сім’ї та Андріївській сільській тергромаді – 26 дітей у 18 сім’ях.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2026 року російська армія знищила дамбу біля міста Костянтинівка Донецької області. Таким чином, РФ свідомо створила загрозу гуманітарної катастрофи в регіоні.

