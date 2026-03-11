У Вінниці запускають спеціальні мобільні групи для вручення повісток

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Мобільні групи залучатимуть представників місцевої влади, ОСББ, поліції та ТЦК, залежно від типу житлової забудови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідне розпорядження міської влади.

Як зазначається, повістки вручатимуть особисто під підпис громадянина. У разі відмови складатимуть відповідний акт та доповідатимуть начальству.

Загалом у Вінниці планують сформувати понад 20 груп оповіщення.

Як повідомлялось, на Вінниччині сталася сутичка між військовими ТЦК та цивільними. Інцидент стався у присутності поліцейського.