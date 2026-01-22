Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На трасі зіткнулися два вантажні автомобілі DAF. Обоє водіїв, чоловіки 45 та 72 років, отримали травми. Постраждалих доставили до лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, 20 січня на трасі на Кіровоградщині зіткнулися маршрутка і легковик. Одна людина загинула, дев’ятеро травмовані.