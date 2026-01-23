Смертельна ДТП на Буковині: Volkswagen вилетів у кювет

Фото: Нацполіція

Аварія сталась 22 січня в адміністративних межах села Недобоївці. На жаль, внаслідок ДТП загинула людина

передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 54-річний водій Volkswagen Caddy не впорався з керуванням. Він з’їхав у кювет та допустив зіткнення транспортного засобу з деревом. Внаслідок ДТП загинула його 72-річна пасажирка. Її тіло направлено на судово-медичну експертизу. Ще одна пасажирка, 47-річна жінка, була госпіталізована з травмами.

"Відомості про подію слідчі поліції Буковини внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.

