23 січня 2026, 11:20

Смертельна ДТП на Буковині: Volkswagen вилетів у кювет

23 січня 2026, 11:20
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 22 січня в адміністративних межах села Недобоївці. На жаль, внаслідок ДТП загинула людина

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 54-річний водій Volkswagen Caddy не впорався з керуванням. Він з’їхав у кювет та допустив зіткнення транспортного засобу з деревом. Внаслідок ДТП загинула його 72-річна пасажирка. Її тіло направлено на судово-медичну експертизу. Ще одна пасажирка, 47-річна жінка, була госпіталізована з травмами.

"Відомості про подію слідчі поліції Буковини внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на трасі на Кіровоградщині зіткнулися маршрутка і легковик. Одна людина загинула, дев’ятеро травмовані.

23 січня 2026
