10 загиблих та шестеро поранених: який вирок на Хмельниччині отримав водій за смертельну ДТП

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Аварія сталась 16 березня 2022 року на ділянці автодороги М-30. Автобус SETRA зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок ДТП загинули водій мікроавтобуса та його девʼятеро пасажирів. Ще шестеро людей отримали травми.

Суд першої інстанції визнав водія автобуса SETRA винним. Йому призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Водій подав апеляцію.

Як вказано в матеріалах, 61-річний водій на підйомі рухався зі швидкістю близько 70 кілометрів на годину. На перехресті головної автодороги він перетнув суцільну лінію 1.1 та виїхав на зустрічну смугу, цим допустивши зіткнення з мікроавтобусом. При цьому мікроавтобус не мав технічної можливості уникнути аварії.

В апеляційній скарзі водій автобуса просив звільнити його від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк. Він зазначив, що суд не врахував, що в нього є дружина, яка потребує догляду, і він сам має потребу в лікуванні.

Апеляційний суд зауважив, що чоловік грубо порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого загинуло десятеро людей. Доводи чоловіка суд відхилив.

