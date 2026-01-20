10:15  20 січня
Поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків застряг посеред поля через відсутність напруги
09:00  20 січня
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
08:22  20 січня
Від касира до агента ФСБ: продавець з Кіровоградщини отримав 15 років за спробу диверсії
UA | RU
UA | RU
20 січня 2026, 12:15

10 загиблих та шестеро поранених: який вирок на Хмельниччині отримав водій за смертельну ДТП

20 січня 2026, 12:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Хмельницький апеляційний суд переглянув матеріали кримінальної справи щодо смертельної ДТП. Стало відомо, який остаточний вирок отримав водій 

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Аварія сталась 16 березня 2022 року на ділянці автодороги М-30. Автобус SETRA зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок ДТП загинули водій мікроавтобуса та його девʼятеро пасажирів. Ще шестеро людей отримали травми.

Суд першої інстанції визнав водія автобуса SETRA винним. Йому призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Водій подав апеляцію.

Як вказано в матеріалах, 61-річний водій на підйомі рухався зі швидкістю близько 70 кілометрів на годину. На перехресті головної автодороги він перетнув суцільну лінію 1.1 та виїхав на зустрічну смугу, цим допустивши зіткнення з мікроавтобусом. При цьому мікроавтобус не мав технічної можливості уникнути аварії.

В апеляційній скарзі водій автобуса просив звільнити його від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк. Він зазначив, що суд не врахував, що в нього є дружина, яка потребує догляду, і він сам має потребу в лікуванні.

Апеляційний суд зауважив, що чоловік грубо порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого загинуло десятеро людей. Доводи чоловіка суд відхилив.

Нагадаємо, на Житомирщині автівка вилетіла в кювет та перекинулась. Чоловік не впорався з керуванням. Внаслідок ДТП постраждала 51-річна жінка, яка була пасажиркою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд ДТП Хмельницька область
Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув
19 січня 2026, 09:15
ДТП на Черкащині: два авто перекинулися, є постраждалий
18 січня 2026, 13:52
На Київщині сталася потрійна ДТП: є постраждалий
16 січня 2026, 07:56
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Приміські маршрутки до Києва подорожчали: скільки доведеться платити
20 січня 2026, 13:19
На Львівщині митники затримали бус із партією вживаних ноутбуків на понад 600 тис. грн
20 січня 2026, 13:03
На Київщині під час гри 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку: суд ухвалив рішення у справі
20 січня 2026, 12:49
У Рівному судитимуть жінку, яку дратували портрети загиблих військових
20 січня 2026, 12:35
Помер засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко
20 січня 2026, 12:22
Біля колій на Рівненщині знайшли скинуті ворожим "Шахедом" міни
20 січня 2026, 12:20
Фонд Дениса Парамонова передає EcoFlow для дитячих реанімацій по всій Україні
20 січня 2026, 12:05
У Києві завідувачка лабораторії вимагала чверть мільйона з підприємця
20 січня 2026, 11:55
У Чернівцях чоловік змушував 76-річну жінку жебракувати у кріслі колісному
20 січня 2026, 11:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »