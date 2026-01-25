На Закарпатье перевернулся автобус с детьми: есть травмированные

Фото: 103 Закарпатье – ЗЦЭМД МК

В воскресенье, 25 января, на Закарпатье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с детьми

Об этом сообщил Закарпатский центр экстренной медицинской помощи, передает RegioNews.

По предварительной информации, в 08:36 через гололедицу микроавтобус Mercedes Sprinter съехал с трассы между Перечином и селом Заречево и перевернулся на бок.

В результате аварии травмировались шесть детей в возрасте от 8 до 14 лет и одна женщина. Один мальчик с травмами средней тяжести госпитализирован в Мукачевскую областную детскую больницу. Остальные пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Ужгорода.

По данным медиков, угрозы жизни травмированных нет, их состояние стабильное.

Медики призывают водителей быть особенно внимательными на дорогах, ведь из-за оттепели на асфальте образуется скрытый гололед, особенно на горных участках.

