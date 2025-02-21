Сезон грипу та ГРВІ: у Полтаві 24 лютого школи переходять на "дистанційку"
Навчальні заклади Полтави на один день перейдуть на дистанційне навчання. Усе через масове поширення ГРВІ серед учнів та вчителів
Про це пише видання "Полтавщина", передає RegioNews.
У п'ятницю Департамент освіти надіслав школам Полтави рекомендацію про переведення навчального процесу в онлайн-формат 24 лютого. Причина – масове поширення ГРВІ серед учнів та вчителів.
Поки йдеться про один день дистанційного навчання, але чи буде карантин продовжено – поки невідомо.
Тим часом, у Кременчуці станом на 19 лютого на дистанційному навчанні через підвищення рівня ГРВІ перебуває 25 класів.
У Департаментів освіти зауважують, що рівень захворюваності в регіоні в межах 17%, що не перевищує епідпоріг.
Як відомо, в Полтавські області з метою запобігання поширенню захворюваності на ГРВІ в області на дистанційне навчання перейшли 49 закладів середньої освіти.
Також онлайн навчаються школярі Рівненщини, Київщини, Івано-Франківщини, Вінниччини та Львівщини.
Нагадаємо, в 16 областях України через зростання захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 частково впроваджують протиепідемічні заходи.