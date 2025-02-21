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21 лютого 2025, 14:16

Сезон грипу та ГРВІ: у Полтаві 24 лютого школи переходять на "дистанційку"

21 лютого 2025, 14:16
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фото: Всеосвіта
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Навчальні заклади Полтави на один день перейдуть на дистанційне навчання. Усе через масове поширення ГРВІ серед учнів та вчителів

Про це пише видання "Полтавщина", передає RegioNews.

У п'ятницю Департамент освіти надіслав школам Полтави рекомендацію про переведення навчального процесу в онлайн-формат 24 лютого. Причина – масове поширення ГРВІ серед учнів та вчителів.

Поки йдеться про один день дистанційного навчання, але чи буде карантин продовжено – поки невідомо.

Тим часом, у Кременчуці станом на 19 лютого на дистанційному навчанні через підвищення рівня ГРВІ перебуває 25 класів.

У Департаментів освіти зауважують, що рівень захворюваності в регіоні в межах 17%, що не перевищує епідпоріг.

Як відомо, в Полтавські області з метою запобігання поширенню захворюваності на ГРВІ в області на дистанційне навчання перейшли 49 закладів середньої освіти.

Також онлайн навчаються школярі Рівненщини, Київщини, Івано-Франківщини, Вінниччини та Львівщини.

Нагадаємо, в 16 областях України через зростання захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 частково впроваджують протиепідемічні заходи.

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