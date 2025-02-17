Вінницькі школярі перейшли на дистанційне навчання

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У Вінниці школи з понеділка, 17 лютого, перейшли на онлайн-навчання з метою профілактики поширення захворювання на грип та ГРВІ

Про це повідомила директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко, передає RegioNews.

За її словами, таке рішення 14 лютого ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Таке рішення пов’язане зі стрімким зростанням кількості хворих на грип та ГРВІ в нашій громаді. Отож, на найближчий період ініціювали онлайн-навчання. Батьки дітей вже отримали повідомлення від шкіл щодо переходу на таку форму навчання", – зазначила Яценко.

На дистанційне навчання перейшли організовані дитячі колективи шкіл та закладів позашкільної, позашкільної мистецької освіти всіх форм власності.

Нагадаємо, на сьогодні епідпоріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 перевищено у п'яти областях України - Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій.

Раніше ми повідомляли, що на дистанціне навчання перейшли школи Рівненщини, Київщини та Івано-Франківщини.