На Прикарпатті понад півсотні шкіл перейшли на дистанційне навчання через грип та ГРВІ

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В Івано-Франківській області через високий рівень захворюваності на грип, ГРВІ 56 закладів загальної середньої освіти перейшли на дистанційне навчання

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Івано-Франківської ОДА, передає RegioNews.

Ще 5 шкіл регіону перебувають на карантині.

Загалом в області працюють 548 закладів загальної середньої освіти.

За даними Івано-Франківського обласного Центру контролю та профілактики хвороб, минулого тижня в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли понад 8 тисяч осіб, з них більш як 5 тисяч – діти до 17 років.

Нагадаємо, на сьогодні епідпоріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 перевищено у п'яти областях України - Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій.

Раніше ми повідомляли, що на дистанціне навчання перейшли школи Рівненщини та Київщини.