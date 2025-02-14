13:26  14 лютого
Пресконференція Зеленського у Мюнхені: основні тези
11:05  14 лютого
Провалилися під кригу на Херсонщині: з Інгульця дістали тіла хлопчика та дівчинки
17:42  13 лютого
У Києві продавали квартири прямо з мешканцями
UA | RU
UA | RU
14 лютого 2025, 13:38

На Прикарпатті понад півсотні шкіл перейшли на дистанційне навчання через грип та ГРВІ

14 лютого 2025, 13:38
Читайте также на русском языке
фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Івано-Франківській області через високий рівень захворюваності на грип, ГРВІ 56 закладів загальної середньої освіти перейшли на дистанційне навчання

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Івано-Франківської ОДА, передає RegioNews.

Ще 5 шкіл регіону перебувають на карантині.

Загалом в області працюють 548 закладів загальної середньої освіти.

За даними Івано-Франківського обласного Центру контролю та профілактики хвороб, минулого тижня в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли понад 8 тисяч осіб, з них більш як 5 тисяч – діти до 17 років.

Нагадаємо, на сьогодні епідпоріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 перевищено у п'яти областях України - Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій.

Раніше ми повідомляли, що на дистанціне навчання перейшли школи Рівненщини та Київщини.

Івано-Франківська область школа дистанційне навчання діти грип ГРВІ
Провалилися під кригу на Херсонщині: з Інгульця дістали тіла хлопчика та дівчинки
14 лютого 2025, 11:05
На Київщині 45 шкіл перевели на дистанційне навчання через грип та ГРВІ
14 лютого 2025, 08:00
Всі новини »
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
У Львові відкрили перший в Україні Хаб євроінтеграції
14 лютого 2025, 14:57
Україну засипле снігом: прогноз погоди на вихідні
14 лютого 2025, 14:53
Росіяни вдарили по Київщині: горіли складські приміщення поліграфії
14 лютого 2025, 14:45
У Миколаєві пролунав вибух: що відомо
14 лютого 2025, 14:42
На Київщині 250-кілограмовий чоловік впав з ліжка і не міг піднятись
14 лютого 2025, 14:29
Самогубство на автовокзалі в Миколаєві: чоловік підірвав себе гранатою
14 лютого 2025, 14:21
Військовозобов’язаним чоловікам за кордоном почнуть видавати паспорти
14 лютого 2025, 14:18
У Києві п'яний водій збив жінку на смерть: що йому загрожує
14 лютого 2025, 14:15
На волинському підприємстві працюватимуть громадяни Індії
14 лютого 2025, 14:09
У передмісті Херсона росіяни атакували чоловіка дроном
14 лютого 2025, 14:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »