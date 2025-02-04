Через грип на Рівненщині 28 шкіл навчатимуться дистанційно

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Навчальні заклади Рівненщини перейшли на дистанційне навчання. Причина - зростання захворюваності на грип серед дітей

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

За його словами, на дистанційне навчання перейшли 28 шкіл, у тому числі 7 закладів освіти в обласному центрі.

Зазначається, що 8575 жителів області захворіли на грип та ГРЗ за минулий тиждень. Це на 25% більше, ніж за попередні сім днів. Більшість хворих - діти.

Рівень захворюваності перевищує епідемічний поріг на 22%. Найбільше хворих у Рівненській громаді – більше чверті усіх випадків.

Нагадаємо, на Буковині за минулий тиждень зареєстрували понад 6,2 тисячі випадків захворювання на грип та ГРВІ. Епідпоріг перевищено на 42%.