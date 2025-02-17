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Через зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання від завтра, 18 лютого, на 11 днів школи Львівщини переходять на дистанційне навчання

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

За його словами, за минулий тиждень зафіксували понад 15 тисяч хворих, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. "Це означає, що рівень захворюваності дуже високий", - каже Козицький.

Окрім того, у лікарнях запроваджують "масковий режим". А також обмежили відвідування пацієнтів і заборонили масові заходи у приміщеннях.

Нагадаємо, на сьогодні епідпоріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 перевищено у п'яти областях України - Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій.

Раніше ми повідомляли, що на дистанціне навчання перейшли школи Рівненщини, Київщини, Івано-Франківщини та Вінниччини.