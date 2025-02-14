На Київщині 45 шкіл перевели на дистанційне навчання через грип та ГРВІ
Уже 45 шкіл Київщини перейшли на дистанційну форму навчання через зростання показників захворюваності на грип та ГРВІ
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Київської ОВА, передає RegioNews.
Протягом останнього тижня серед дітей зростали показники захворюваності на ГРВІ, грип та інші респіраторні захворювання. Станом на 13 лютого в дитячих садках хворіють 7 589 вихованців, у школах — 33 836 учнів. Найбільше випадків зафіксовано у Ставищенській, Дмитрівській, Калинівській (Фастівський район), Томашівській, Гребінківській та Сквирській громадах області.
"На дистанційну форму навчання переведено 45 шкіл, 383 окремих класи, 4 дитячі садки , 4 окремі групи", — йдеться в повідомленні.
За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України, епідемічний поріг захворювання на грип та ГРВІ на Київщині не перевищено.
Однак, зазначається, що в порівнянні з останнім тижнем захворюваність по області зросла на 9,6 %.
Нагадаємо, епідпоріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 перевищено у п'яти областях України — Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій.
Раніше повідомлялося, що минулого тижня через грип на Рівненщині 28 шкіл перейшли на дистанційне навчання.