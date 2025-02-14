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14 лютого 2025, 08:00

На Київщині 45 шкіл перевели на дистанційне навчання через грип та ГРВІ

14 лютого 2025, 08:00
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Уже 45 шкіл Київщини перейшли на дистанційну форму навчання через зростання показників захворюваності на грип та ГРВІ

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Київської ОВА, передає RegioNews.

Протягом останнього тижня серед дітей зростали показники захворюваності на ГРВІ, грип та інші респіраторні захворювання. Станом на 13 лютого в дитячих садках хворіють 7 589 вихованців, у школах — 33 836 учнів. Найбільше випадків зафіксовано у Ставищенській, Дмитрівській, Калинівській (Фастівський район), Томашівській, Гребінківській та Сквирській громадах області.

"На дистанційну форму навчання переведено 45 шкіл, 383 окремих класи, 4 дитячі садки , 4 окремі групи", — йдеться в повідомленні.

За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України, епідемічний поріг захворювання на грип та ГРВІ на Київщині не перевищено.

Однак, зазначається, що в порівнянні з останнім тижнем захворюваність по області зросла на 9,6 %.

Нагадаємо, епідпоріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 перевищено у п'яти областях України — Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій.

Раніше повідомлялося, що минулого тижня через грип на Рівненщині 28 шкіл перейшли на дистанційне навчання.

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