ілюстративне фото з відкритих джерел

В Полтавські області з метою запобігання поширенню захворюваності на ГРВІ в області на дистанційне навчання перейшли 49 закладів середньої освіти

Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

За його словами, найбільше шкіл закрили у Ланнівській громаді – 5.

По 4 заклади не працюють у Глобинській і Гребінківській громадах, по 3 – у Диканській, Лубенській та Чутівській громадах.

На Полтавщині захворюваність на гострі респіраторні інфекції у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 22%. Показник перевищує епідемічний поріг.

Як відомо, також онлайн навчаються школярі Рівненщини, Київщини, Івано-Франківщини, Вінниччини та Львівщини.

Нагадаємо, в 16 областях України через зростання захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 частково впроваджують протиепідемічні заходи.