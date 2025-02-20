Пів сотні шкіл Полтавщини перейшли на дистанційне навчання
В Полтавські області з метою запобігання поширенню захворюваності на ГРВІ в області на дистанційне навчання перейшли 49 закладів середньої освіти
Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.
За його словами, найбільше шкіл закрили у Ланнівській громаді – 5.
По 4 заклади не працюють у Глобинській і Гребінківській громадах, по 3 – у Диканській, Лубенській та Чутівській громадах.
На Полтавщині захворюваність на гострі респіраторні інфекції у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 22%. Показник перевищує епідемічний поріг.
Як відомо, також онлайн навчаються школярі Рівненщини, Київщини, Івано-Франківщини, Вінниччини та Львівщини.
Нагадаємо, в 16 областях України через зростання захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 частково впроваджують протиепідемічні заходи.