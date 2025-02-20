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У 16 областях України через зростання захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 частково впроваджують протиепідемічні заходи

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що в регіоні чи окремих населених пунктах за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати "локальний карантин".

Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах шкіл, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи — щоб зупинити поширення та передачу ГРВІ та стабілізувати ситуацію.

За даними МОЗ, за тиждень з 10 по 16 лютого в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 206 653 людей, із них 60% — діти.

До лікарень з ускладненнями госпіталізовано 2 130 дорослих і 3 276 дітей.

Зростання захворюваності на ГРВІ зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни, пояснюють медики.

Нагадаємо, через зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання школи в регіонах перейшли на дистанціне навчання. Зокрема онлайн навчаються школярі Рівненщини, Київщини, Івано-Франківщини, Вінниччини та Львівщини.

Раніше ми повідомляли, що в Києві керівники освітніх закладів самостійно вирішуватимуть питання щодо запровадження карантину.