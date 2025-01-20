На Закарпатті авто з’їхало з дороги та впало в річку

фото: ДСНС України у Закарпатській області

ДТП сталася вранці 20 січня у селі Забрідь Ужгородського району. Рятувальники витягли машину з водойми

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Закарпатській області, передає RegioNews.

Виявилося, що близько 06:00 легковий автомобіль Opel Omega виїхав за межі дороги та злетів у річку Уличка. Водій не постраждав і зміг самотужки вибратися на берег.

За допомогою спецтехніки надзвичайники витягли автомобіль із річки.

"Наразі ж правоохоронці з’ясовують детальні обставини цієї ДТП", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 6 січня на Закарпатті авто злетіло в річку. Загинула жінка, її тіло віднесло по течії.