На Закарпатті авто з’їхало з дороги та впало в річку
ДТП сталася вранці 20 січня у селі Забрідь Ужгородського району. Рятувальники витягли машину з водойми
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Закарпатській області, передає RegioNews.
Виявилося, що близько 06:00 легковий автомобіль Opel Omega виїхав за межі дороги та злетів у річку Уличка. Водій не постраждав і зміг самотужки вибратися на берег.
За допомогою спецтехніки надзвичайники витягли автомобіль із річки.
"Наразі ж правоохоронці з’ясовують детальні обставини цієї ДТП", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 6 січня на Закарпатті авто злетіло в річку. Загинула жінка, її тіло віднесло по течії.
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