фото: поліція

ДТП сталася вранці 6 січня між населеними пунктами Ясіня та Кваси у Рахівському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Аварія трапилася близько 7:20. Водій авто Volkswagen Touran на заокругленій ділянці засніженої траси не впорався із керуванням, виїхав з дороги та врізався у відбійник. Потім легковик злетів у річку Чорна Тиса.

В авто також була 35-річна пасажирка. Жінка загинула. Її тіло віднесло по течії річки на 170 метрів від місця падіння легковика.

Водія освідували – за кермом 40-річний чоловік був тверезий.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 6 січня на Закарпатті поліцейський на Tesla потрапив у аварію. Одна людина загинула.