фото: ДСНС

У понеділок, 20 січня, рятувальники отримали повідомленні про зникнення 27-річного чоловіка у селі Глиниця Чернівецького району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, інформує RegioNews.

Чоловік збирався перейти річку Прут, але додому так і не повернувся.

На пошуки зниклого виїхали правоохоронці, а також 41 рятувальник, 14 одиниць техніки з них 5 плавзасобів та 3 БпЛА.

Тіло чоловіка вдалося відшукати у найкоротші терміни і підняти на поверхню. На жаль, без ознак життя.

Нагадаємо, вдень 15 січня на Хмельниччині 12-річний хлопець проваливсяпід кригу. Дитину витягли рятувальники.