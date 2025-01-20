фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Автомобіль марки Renault Thalia рухався в бік Перечина, однак на слизькій дорозі розвернувся на 180 градусів і опинився на залізничній колії.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, однак легковик заблокував проїзд залізничного транспорту.

Рятувальники за допомогою спецінструменту відтягнули автівку на узбіччя та очистили колію від уламків.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вранці 6 січня на Закарпатті авто злетіло в річку. Загинула жінка, її тіло віднесло по течії.