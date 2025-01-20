Заблокував рух поїздів: на Закарпатті автомобіль після заносу опинився на залізничній колії
ДТП сталася вранці 19 січня поблизу села Кам’яниця Ужгородського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
Автомобіль марки Renault Thalia рухався в бік Перечина, однак на слизькій дорозі розвернувся на 180 градусів і опинився на залізничній колії.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, однак легковик заблокував проїзд залізничного транспорту.
Рятувальники за допомогою спецінструменту відтягнули автівку на узбіччя та очистили колію від уламків.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вранці 6 січня на Закарпатті авто злетіло в річку. Загинула жінка, її тіло віднесло по течії.
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Смертельна пожежа в Одесі: чоловік загинув через використання саморобного обігрівача
20 січня 2025, 17:12На Черкащині внаслідок ДТП згорів автомобіль: є постраждала
20 січня 2025, 17:08На Харківщині російські війська атакували дроном авто поліцейських: є постраждалі
20 січня 2025, 16:55На Вінничині у ставку знайшли тіло чоловіка
20 січня 2025, 16:47На Закарпатті оголосили підозру депутату та військовому через заволодіння 2,4 млн гривень
20 січня 2025, 16:45Смертельна ДТП на Кіровоградщині: зіткнулись Nissan та Opel
20 січня 2025, 16:21На Одещині підлітки застрягли на кризі посеред ставка
20 січня 2025, 16:20Екскомандира 155-ї бригади ЗСУ затримали за масове дезертирство підлеглих
20 січня 2025, 16:10В Івано-Франківську посадовців підозрюють у розкраданні понад 1,5 млн грн
20 січня 2025, 15:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі публікації »
Всі блоги »