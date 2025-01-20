На Хмельниччині вночі в ДТП постраждали три людини
ДТП сталася у понеділок, 20 січня, близько 01:30 в селі Судилків Шепетівського району Хмельницької області
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
На вулиці Героїв Майдану зіткнулися автомобілі BMW 320D та Opel Omega.
Внаслідок ДТП водії автівок, чоловіки 36 та 27 років відповідно, отримали незначні травми, медики надали їм допомогу на місці. Третього постраждалого, пасажира Opel, госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, вранці 19 січня на Закарпатті автомобіль після заносу опинився на залізничній колії, заблокувавши рух поїздів.
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Інавгурація Трампа: виклики та можливості для України
20 січня 2025, 18:20На Буковині з річки Прут дістали тіло чоловіка
20 січня 2025, 18:15За тиждень ЗСУ ліквідували билизько 10,5 тисяч окупантів
20 січня 2025, 18:00Під Києвом в академічному ліцеї вибухнув котел
20 січня 2025, 17:52На Одещині болгарин виготовляв іноземні паспорти за 10 тисяч доларів для виїзду чоловіків за кордон
20 січня 2025, 17:34Екскерівник виправної колонії на Черкащині за стрільбу на СТО постане перед судом
20 січня 2025, 17:29Росіяни накрили з артилерії селище під Херсоном: поранений цивільний
20 січня 2025, 17:25Смертельна пожежа в Одесі: чоловік загинув через використання саморобного обігрівача
20 січня 2025, 17:12На Черкащині внаслідок ДТП згорів автомобіль: є постраждала
20 січня 2025, 17:08
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі публікації »
Всі блоги »