На Закарпатье авто съехало с дороги и упало в реку

фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области

ДТП произошло утром 20 января в селе Забридь Ужгородского района. Спасатели вытащили машину из водоема

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает RegioNews.

Оказалось, что около 6 часов легковой автомобиль Opel Omega выехал за пределы дороги и взлетел в реку Уличка. Водитель не пострадал и смог самостоятельно выбраться на берег.

С помощью спецтехники чрезвычайники извлекли автомобиль из реки.

"Правоохранители выясняют детальные обстоятельства этого ДТП", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 6 января на Закарпатье авто слетело в реку. Погибла женщина, ее тело унесло по течению.