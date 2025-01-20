На Закарпатье авто съехало с дороги и упало в реку
ДТП произошло утром 20 января в селе Забридь Ужгородского района. Спасатели вытащили машину из водоема
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает RegioNews.
Оказалось, что около 6 часов легковой автомобиль Opel Omega выехал за пределы дороги и взлетел в реку Уличка. Водитель не пострадал и смог самостоятельно выбраться на берег.
С помощью спецтехники чрезвычайники извлекли автомобиль из реки.
"Правоохранители выясняют детальные обстоятельства этого ДТП", – говорится в сообщении.
Напомним, утром 6 января на Закарпатье авто слетело в реку. Погибла женщина, ее тело унесло по течению.
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