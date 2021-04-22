Масштабну пожежу в Рубіжному ліквідували, постраждав військовий

Загоряння виникло в бензобаку одного із автомобілів

Загоряння виникло в бензобаку одного із автомобілів

Фото: Facebook

Працівники ДСНС змогли ліквідувати масштабну пожежу у місті Рубіжне Луганської області на території однієї з військових частин.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Відомо, що загоряння сталося в бензобаку автомобіля, в подальшому вогонь перекинувся на чотири бензовози.

В результаті пожежі постраждав військовослужбовець Збройних Сил України, стан здоров'я - задовільний. Його доправлено до лікарні у місті Кремінна”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС додали, що до ліквідації пожежі були залучені особовий склад та техніка ДСНС України.

На даний час пожежу вдалося ліквідувати, всі причини загорання встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині горить військова частина, за попередніми даними, сталося загоряння бензовозу.