У Харкові вночі горіли чотири автівки й трактор: є постраждалий

Потерпілий отримав опіки обличчя та рук

Потерпілий отримав опіки обличчя та рук

Фото: ДСНС

У ніч на суботу, 24 квітня, на автостоянці в Харкові по вулиці Сонячній згоріли три мікроавтобуси. Також пошкодження отримав ще один бусик і трактор.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Інцидент стався о 01:40. Гасити загоряння вирушили два відділення п'ятої Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було виявлено, що горять три автомобілі Мersedes-Benz Sprinter, а також Ford Transit.

Також вогонь пошкодив заднє крило трактора JCB. В результаті інциденту постраждав 49-річний чоловік. Його з опіками обличчя і рук довелося госпіталізувати.

Повністю загасити пожежу вдалося о 03:00 ночі. Причини загоряння зараз встановлюються правоохоронцями, а на місці працюють експерти ДСНС.

Нагадаємо, 23 квітня під Києвом на дорозі в автомобілі вибухнула газобалонна установка.