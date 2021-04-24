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24 квітня 2021, 12:52

У Харкові вночі горіли чотири автівки й трактор: є постраждалий

24 квітня 2021, 12:52
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Потерпілий отримав опіки обличчя та рук
Потерпілий отримав опіки обличчя та рук
Фото: ДСНС
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У ніч на суботу, 24 квітня, на автостоянці в Харкові по вулиці Сонячній згоріли три мікроавтобуси. Також пошкодження отримав ще один бусик і трактор.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Інцидент стався о 01:40. Гасити загоряння вирушили два відділення п'ятої Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було виявлено, що горять три автомобілі Мersedes-Benz Sprinter, а також Ford Transit.

Також вогонь пошкодив заднє крило трактора JCB. В результаті інциденту постраждав 49-річний чоловік. Його з опіками обличчя і рук довелося госпіталізувати.

Повністю загасити пожежу вдалося о 03:00 ночі. Причини загоряння зараз встановлюються правоохоронцями, а на місці працюють експерти ДСНС.

Нагадаємо, 23 квітня під Києвом на дорозі в автомобілі вибухнула газобалонна установка.

Україна пожежа рятувальники ДСНС авто

 
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