На Волині через пожежу в будинку загинули троє людей
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 25 кв.м.
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 25 кв.м.
У Волинській області троє людей загинули внаслідок пожежі в одноповерховому житловому будинку.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.
21 квітня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Луцьк в одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло троє людей", - йдеться у повідомленні.
О 19:42 пожежу локалізовано, о 20:10 - ліквідовано підрозділами ДСНС на площі 25 м. кв.
До гасіння залучались 14 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, раніше у Запоріжжі в пожежі загинули троє людей.
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