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26 апреля 2021, 10:39 823

На Закарпатье возобновили поиски туриста, пропавшего в середине февраля

26 апреля 2021, 10:39 823
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В Карпатах горные спасатели возобновили поиски 40-летнего киевлянина, который заблудился и пропал в горах еще 13 февраля.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Закарпатской области, передает RegioNews.

Учитывая то, что снежный покров в горной местности сошел спасатели в очередной раз обследовали место, где предположительно заблудился турист. Наземные поиски осуществляли 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений с. Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода и 4 единицы техники среди которых вездеход Богун", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к поискам присоединились 8 волонтеров из Киева.

Для воздушного мониторинга территории, где осуществлялись поисковые работы, привлекли беспилотный летательный аппарат.

Известно, что поисковые группы обследовали склоны и водосборники гор Гимба и Жид-Магура, однако на данный момент пропавшего киевлянина до сих пор не нашли.

Напомним, 13 февраля в Карпатах заблудился турист, его искали с помощью авиации. Тогда вертолет ГСЧС совершил 10 облетов в районе поиска.

Также сообщалось, что в Карпатах 70 человек ищут пропавшего киевлянина.

11 марта ГСЧС остановила поиски туриста, который потерялся в Карпатах, поиски спасательных групп с привлечением авиации не увенчались успехом.

Карпаты туризм ГСЧС поиск спасатели

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