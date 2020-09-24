Завтра Володимир Зеленський відвідає Закарпаття

Востаннє президент відвідував область 9 травня під час урочистостей до Дня перемоги

Востаннє президент відвідував область 9 травня під час урочистостей до Дня перемоги

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на Закарпатську ОДА.

Програма візиту глави держави поки що не оприлюднена.

Нагадаємо, вчора Зеленський приїхав на Миколаївщину з робочим візитом для ознайомлення з військовими навчаннями. Під час проведення військових навчань на полігоні "Широкий Лан", які відвідав президент Володимир Зеленський, не спрацював ПТРК FGM-148 "Javelin".