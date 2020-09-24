Завтра Володимир Зеленський відвідає Закарпаття
Востаннє президент відвідував область 9 травня під час урочистостей до Дня перемоги
Востаннє президент відвідував область 9 травня під час урочистостей до Дня перемоги
Завтра, 25 вересня, Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Закарпатської області.
Про це пише RegioNews з посиланням на Закарпатську ОДА.
Програма візиту глави держави поки що не оприлюднена.
Нагадаємо, вчора Зеленський приїхав на Миколаївщину з робочим візитом для ознайомлення з військовими навчаннями. Під час проведення військових навчань на полігоні "Широкий Лан", які відвідав президент Володимир Зеленський, не спрацював ПТРК FGM-148 "Javelin".
На Закарпатті СБУ розкрила схему розкрадання лісу на 3,5 млн грнВсі новини »
24 вересня 2020, 14:43Зеленський заявив, що в Україні почалася друга хвиля коронавірусу
24 вересня 2020, 14:22Аеропорт "Ужгород" відновить свою роботу
24 вересня 2020, 12:03
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Хто має шанси на владу в Одесі: нові спонсори Труханова, темні конячки "слуг" і внутрішньовидові бої в ОПЗЖ