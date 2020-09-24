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24 вересня 2020, 14:56 6

Завтра Володимир Зеленський відвідає Закарпаття

24 вересня 2020, 14:56 6
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Фото з відкритих джерел
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Завтра, 25 вересня, Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Закарпатської області.

Про це пише RegioNews з посиланням на Закарпатську ОДА.

Програма візиту глави держави поки що не оприлюднена.

Нагадаємо, вчора Зеленський приїхав на Миколаївщину з робочим візитом для ознайомлення з військовими навчаннями. Під час проведення військових навчань на полігоні "Широкий Лан", які відвідав президент Володимир Зеленський, не спрацював ПТРК FGM-148 "Javelin".

Володимир Зеленський Закарпаття президент візит Програма
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