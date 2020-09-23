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23 вересня 2020, 10:19 13

Зеленський приїхав на Миколаївщину з робочим візитом

23 вересня 2020, 10:19 13
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Він ознайомиться з перебігом навчань "Об'єднані зусилля - 2020"
Він ознайомиться з перебігом навчань "Об'єднані зусилля - 2020"
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Глава держави спостерігатиме за перебігом стратегічних командно-штабних навчань з командуванням Об’єднаних сил Збройних сил України "Об'єднані зусилля-2020”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що навчання проводяться із залученням визначених органів військового управління ЗСУ, органів управління інших складових сил оборони та з позначенням дій військ.

Це – перші навчання, які повністю проводять за стандартами НАТО після набуття Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями”, - додали в пресслужбі президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський знову зібрався з візитом на Миколаївщину для ознайомлення із ходом військових навчань.

Володимир Зеленський учения президент Миколаїв візит
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