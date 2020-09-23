Зеленський приїхав на Миколаївщину з робочим візитом

Він ознайомиться з перебігом навчань "Об'єднані зусилля - 2020"

Він ознайомиться з перебігом навчань "Об'єднані зусилля - 2020"

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Глава держави спостерігатиме за перебігом стратегічних командно-штабних навчань з командуванням Об’єднаних сил Збройних сил України "Об'єднані зусилля-2020”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що навчання проводяться із залученням визначених органів військового управління ЗСУ, органів управління інших складових сил оборони та з позначенням дій військ.

Це – перші навчання, які повністю проводять за стандартами НАТО після набуття Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями”, - додали в пресслужбі президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський знову зібрався з візитом на Миколаївщину для ознайомлення із ходом військових навчань.