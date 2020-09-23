На навчаннях за участю Зеленського не спрацював Javelin

Точна причина інциденту поки не встановлена

Точна причина інциденту поки не встановлена

Фото: flickr

Під час проведення військових навчань на полігоні "Широкий Лан", які відвідав президент Володимир Зеленський, не спрацював ПТРК FGM-148 "Javelin".

Про це "Укрінформу” повідомив командувач військ оперативного командування "Північ", генерал-майор Валерій Залужний, передає RegioNews.

Джевелін не спрацював, ракета не вилетіла. Можливо, це помилка оператора, може щось інше, треба розбиратися, зараз точно сказати не можу", - сказав Залужний.

Відомо, що навчання на полігоні "Широкий Лан" проходять у межах стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля - 2020" у Миколаївській області.

В навчаннях задіяна штурмова та армійська авіація Нацгвардії. В Україні ПТРК FGM- 148 "Javelin" застосовувався вперше.

Нагадаємо, Зеленський приїхав на Миколаївщину з робочим візитом, він ознайомиться з перебігом навчань "Об'єднані зусилля - 2020".