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23 вересня 2020, 15:36 278

На навчаннях за участю Зеленського не спрацював Javelin

23 вересня 2020, 15:36 278
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Точна причина інциденту поки не встановлена
Точна причина інциденту поки не встановлена
Фото: flickr
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на русском языке

Під час проведення військових навчань на полігоні "Широкий Лан", які відвідав президент Володимир Зеленський, не спрацював ПТРК FGM-148 "Javelin".

Про це "Укрінформу” повідомив командувач військ оперативного командування "Північ", генерал-майор Валерій Залужний, передає RegioNews.

Джевелін не спрацював, ракета не вилетіла. Можливо, це помилка оператора, може щось інше, треба розбиратися, зараз точно сказати не можу", - сказав Залужний.

Відомо, що навчання на полігоні "Широкий Лан" проходять у межах стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля - 2020" у Миколаївській області.

В навчаннях задіяна штурмова та армійська авіація Нацгвардії. В Україні ПТРК FGM- 148 "Javelin" застосовувався вперше.

Нагадаємо, Зеленський приїхав на Миколаївщину з робочим візитом, він ознайомиться з перебігом навчань "Об'єднані зусилля - 2020".

Володимир Зеленський учения ЗСУ Миколаїв javelin
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