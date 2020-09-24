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24 вересня 2020, 12:03 4

Аеропорт "Ужгород" відновить свою роботу

24 вересня 2020, 12:03 4
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Відповідну угоду підписали Україна та Словаччина
Відповідну угоду підписали Україна та Словаччина
Фото: Європейська правда
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Україна та Словаччина підписали угоду, яка дозволить відновити повноцінну роботу аеропорту «Ужгород».

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише RegioNews.

Тільки що разом з моїм словацьким колегою - Міністром транспорту та будівництва Словацької Республіки Андрієм Долежалом підписали відповідну двосторонню міжурядову угоду", - написав Криклій

Важливість даного договору в тому, що від наших сусідів було необхідно дозвіл на використання певної частини повітряного простору Словаччини, оскільки злітна смуга ужгородського аеропорту закінчується на кордоні. І сісти на неї без заходу на територію сусідньої держави було неможливо.Через відсутність цього дозволу аеропорт простоював більше року.

Нагадаємо, в Івано-Франківську не вистачає транспорту: місцева влада звернулася до Кабміну

Україна Владислав Криклій Ужгород Закарпаття аеропорт Словаччина
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