Завтра Владимир Зеленский посетит Закарпатье
Последний раз президент посещал область 9 мая во время торжеств ко Дню победы
Последний раз президент посещал область 9 мая во время торжеств ко Дню победы
Завтра, 25 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Закарпатскую область.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Закарпатскую ОГА.
Программа визита главы государства пока не обнародована.
Напомним, вчера Зеленский приехал на Николаевщину с рабочим визитом для ознакомления с военными учениями. Во время проведения военных учений на полигоне "Широкий Лан", которые посетил президент Владимир Зеленский, не сработал ПТРК FGM-148 "Javelin".
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