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24 сентября 2020, 14:56 3

Завтра Владимир Зеленский посетит Закарпатье

24 сентября 2020, 14:56 3
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Фото из открытых источников
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Завтра, 25 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Закарпатскую область.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Закарпатскую ОГА.

Программа визита главы государства пока не обнародована.

Напомним, вчера Зеленский приехал на Николаевщину с рабочим визитом для ознакомления с военными учениями. Во время проведения военных учений на полигоне "Широкий Лан", которые посетил президент Владимир Зеленский, не сработал ПТРК FGM-148 "Javelin".

Владимир Зеленский Закарпатье президент визит Программа
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