Завтра Владимир Зеленский посетит Закарпатье

Последний раз президент посещал область 9 мая во время торжеств ко Дню победы

Последний раз президент посещал область 9 мая во время торжеств ко Дню победы

Фото из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Закарпатскую ОГА.

Программа визита главы государства пока не обнародована.

Напомним, вчера Зеленский приехал на Николаевщину с рабочим визитом для ознакомления с военными учениями. Во время проведения военных учений на полигоне "Широкий Лан", которые посетил президент Владимир Зеленский, не сработал ПТРК FGM-148 "Javelin".