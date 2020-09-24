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24 вересня 2020, 14:43 15

На Закарпатті СБУ розкрила схему розкрадання лісу на 3,5 млн грн

24 вересня 2020, 14:43 15
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Правоохоронці встановили факти систематичного проведення незаконних вирубок
Правоохоронці встановили факти систематичного проведення незаконних вирубок
Фото: Facebook
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У двох державних лісгоспах Закарпаття працівники СБУ викрили нелегальні вирубки цінної деревини на понад 3,5 мільйона гривень.

Про це у Facebook повідомляє управління СБУ в Закарпатській області, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновники Мокрянського та Великоберезнянського державних лісових господарств допустили проведення несанкціонованих рубок дерев цінних порід.

За оцінками експертів-екологів, протиправна діяльність фігурантів провадження завдала шкоди природоохоронному фонду держави на понад 3 мільйони гривень”, - йдеться в повідомленні.

Трьом чиновникам Мокрянського державного лісгоспу, у тому числі виконуючому обов’язки директора, було повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

У Великоберезнянському лісгоспі службовці приємства сприяли незаконним вирубкам деревини для подальшого збуту державного лісу комерційним структурам.

Співробітники СБУ встановили факти систематичного проведення незаконних рубок та завдання шкоди державі на майже 500 тисяч гривень. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, на території лісгоспу Рівненщини блокували незаконний видобуток бурштину, правоохоронці викрили 15 учасників злочинного угруповання.

ліс обшуки СБУ Закарпаття вирубка
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