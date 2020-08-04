Голова Закарпатської ОДА Петров визнав, що подав декларацію несвоєчасно

Про це голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Regionews.

Петров зокрема зазначив, що вже був із поясненнями у Національному агенстві запобігання корупції і готовий понести відповідальність.

Щодо питань по НАЗК. Мушу попросити вибачення і пояснити.

Здавав декларацію як кандидат на посаду голови Закарпатської ОДА. Після призначення, майнове, фінансове становище не змінилося. Щиро вважав, що дублювати немає необхідності.

На жаль, підрозділ, який відповідає в ОДА за правильність і строки подачі декларації, вчасно мене не проінформував.

Був у НАЗК, дав пояснення. Прострочка подачі – один день. Вину визнаю, готовий нести відповідальність", - розповів Олексій Петров.