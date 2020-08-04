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04 серпня 2020, 15:57 4

Голова Закарпатської ОДА Петров визнав, що подав декларацію несвоєчасно

04 серпня 2020, 15:57 4
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Прострочка подачі декларації у голови ОДА – лише один день
Прострочка подачі декларації у голови ОДА – лише один день
Фото: Прямий
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Олексій Петров зазначив, що готовий понести відповідальність за порушення закону

Про це голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Regionews.

Петров зокрема зазначив, що вже був із поясненнями у Національному агенстві запобігання корупції і готовий понести відповідальність.

Щодо питань по НАЗК. Мушу попросити вибачення і пояснити.

Здавав декларацію як кандидат на посаду голови Закарпатської ОДА. Після призначення, майнове, фінансове становище не змінилося. Щиро вважав, що дублювати немає необхідності.

На жаль, підрозділ, який відповідає в ОДА за правильність і строки подачі декларації, вчасно мене не проінформував.

Був у НАЗК, дав пояснення. Прострочка подачі – один день. Вину визнаю, готовий нести відповідальність", - розповів Олексій Петров.

Щодо питань по НАЗК Мушу попросити вибачення і пояснити. Здавав декларацію як кандидат на посаду голови Закарпатської...

Опубліковано Олексій Петров Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що НАЗК направило до суду адмінпротоколи на голову Закарпатської ОДА та мера Ужгорода, а також на нардепа від "Слуги народу" Микиту Потураєва.

Закарпаття Ужгород ОДА голова Петров Олексій Декларація НАЗК
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