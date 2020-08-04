Голова Закарпатської ОДА Петров визнав, що подав декларацію несвоєчасно
Олексій Петров зазначив, що готовий понести відповідальність за порушення закону
Про це голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Regionews.
Петров зокрема зазначив, що вже був із поясненнями у Національному агенстві запобігання корупції і готовий понести відповідальність.
Щодо питань по НАЗК. Мушу попросити вибачення і пояснити.
Здавав декларацію як кандидат на посаду голови Закарпатської ОДА. Після призначення, майнове, фінансове становище не змінилося. Щиро вважав, що дублювати немає необхідності.
На жаль, підрозділ, який відповідає в ОДА за правильність і строки подачі декларації, вчасно мене не проінформував.
Був у НАЗК, дав пояснення. Прострочка подачі – один день. Вину визнаю, готовий нести відповідальність", - розповів Олексій Петров.
Щодо питань по НАЗК Мушу попросити вибачення і пояснити. Здавав декларацію як кандидат на посаду голови Закарпатської...Опубліковано Олексій Петров Вівторок, 4 серпня 2020 р.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що НАЗК направило до суду адмінпротоколи на голову Закарпатської ОДА та мера Ужгорода, а також на нардепа від "Слуги народу" Микиту Потураєва.