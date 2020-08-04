На Закарпатті СБУ припинила контрабанду цінних порід деревини

В Україні діє мораторій на вивезення деревини цінних та рідкісних порід

В Україні діє мораторій на вивезення деревини цінних та рідкісних порід

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Відомо, що незаконні поставки організувала фірма, яка спеціалізується на продажу великих партій деревини за кордон, вона нелегально продавала ліс цієї категорії іноземним замовникам.

Аби уникнути викриття, експортер вносив до митної декларації дані, що не відповідали реальному виду та якості сировини", - йдеться в повідомленні.

У вантажному авто правоохоронці виявили цінні породи дерев на майже 800 тисяч гривень, було порушено кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Одещині виявили рекордну партію кокаїну ціною більш ніж 200 мільйонів, яку намагалися завезти з Еквадору.