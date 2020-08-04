Глава Закарпатской ОГА Петров признал, что несвоевременно подал декларацию
Алексей Петров отметил, что готов понести ответственность за нарушение закона
Об этом глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров написал на своей странице в Facebook, сообщает Regionews.
Петров, в частности, отметил, что уже был с объяснениями в Национальном агентстве предотвращения коррупции и готов понести ответственность.
Относительно вопросов по НАПК. Должен попросить прощения и объяснить.
Сдавал декларацию как кандидат на должность председателя Закарпатской ОГА. После назначения, имущественное, финансовое положение не изменилось. Искренне считал, что дублировать нет необходимости.
К сожалению, подразделение, которое отвечает в ОГА за правильность и сроки подачи декларации, вовремя меня не проинформировало.
Был в НАПК, дал пояснения. Просрочка подачи – один день. Вину признаю, готов нести ответственность", - рассказал Алексей Петров.
Относительно вопросов по НАЗК Должен попросить прощения и объяснить. Сдавал декларацию как кандидат на должность главы Закарпатской...Опубликовано Алексей Петров Вторник, 4 августа 2020 г.
Напомним, вчера стало известно, что НАПК направило в суд админпротоколы на председателя Закарпатской ОГА и мэра Ужгорода, а также на нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева.