Глава Закарпатской ОГА Петров признал, что несвоевременно подал декларацию

Об этом глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров написал на своей странице в Facebook, сообщает Regionews.

Петров, в частности, отметил, что уже был с объяснениями в Национальном агентстве предотвращения коррупции и готов понести ответственность.

Относительно вопросов по НАПК. Должен попросить прощения и объяснить.

Сдавал декларацию как кандидат на должность председателя Закарпатской ОГА. После назначения, имущественное, финансовое положение не изменилось. Искренне считал, что дублировать нет необходимости.

К сожалению, подразделение, которое отвечает в ОГА за правильность и сроки подачи декларации, вовремя меня не проинформировало.

Был в НАПК, дал пояснения. Просрочка подачи – один день. Вину признаю, готов нести ответственность", - рассказал Алексей Петров.