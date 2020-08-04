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04 августа 2020, 15:57 4

Глава Закарпатской ОГА Петров признал, что несвоевременно подал декларацию

04 августа 2020, 15:57 4
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Просрочка подачи декларации у главы ОГА – только один день
Просрочка подачи декларации у главы ОГА – только один день
Фото: Прямой
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Алексей Петров отметил, что готов понести ответственность за нарушение закона

Об этом глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров написал на своей странице в Facebook, сообщает Regionews.

Петров, в частности, отметил, что уже был с объяснениями в Национальном агентстве предотвращения коррупции и готов понести ответственность.

Относительно вопросов по НАПК. Должен попросить прощения и объяснить.

Сдавал декларацию как кандидат на должность председателя Закарпатской ОГА. После назначения, имущественное, финансовое положение не изменилось. Искренне считал, что дублировать нет необходимости.

К сожалению, подразделение, которое отвечает в ОГА за правильность и сроки подачи декларации, вовремя меня не проинформировало.

Был в НАПК, дал пояснения. Просрочка подачи – один день. Вину признаю, готов нести ответственность", - рассказал Алексей Петров.

Относительно вопросов по НАЗК Должен попросить прощения и объяснить. Сдавал декларацию как кандидат на должность главы Закарпатской...

Опубликовано Алексей Петров Вторник, 4 августа 2020 г.

Напомним, вчера стало известно, что НАПК направило в суд админпротоколы на председателя Закарпатской ОГА и мэра Ужгорода, а также на нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева.

Закарпатье Ужгород ОГА глава Петров Алексей Декларация НАПК
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