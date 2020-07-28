В Ужгородському СІЗО затримані влаштували вечірку з віскі і селфі

За цим фактом прокуратура відкрила кримінальне провадження

За цим фактом прокуратура відкрила кримінальне провадження

Фото: Віталій Глагола Telegram

Про це пише RegioNews.

Фото, зроблені в слідчому ізоляторі в Ужгороді, на яких підозрювані у кримінальному порушенні в камері сидять за накритим столом з алкоголем, опублікував у соцмережах журналіст Віталій Глагола. Помітно, що оприлюднені фото зробили самі затримані.

Поки Міністр юстиції Денис Молюска заявляє про платні сертифікати у СІЗО - в Ужгородському слідчому ізоляторі керівництво їх давно продає. Хоч і неофіційно. Бо накрити таку поляну без їх відома, а ще й зібратись усім в одній камері – нереально", - написав Глагола.

Сьогодні Закарпатська обласна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження через порушення ув’язненими режиму в Закарпатській установі виконання покарань № 9. Про це повідомила прессекретарка прокуратури Катерина Хижняк.

Провадження відкрили за фактом використання службовими особами Державної установи "Закарпатська установа виконання покарань № 9" службового становища всупереч інтересам служби (ч. 1 ст. 364 КК України).

Також, за словами Хижняк, прокурори звернулись до Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, аби ті провели службову перевірку та відсторонили керівника "Закарпатська УВП № 9" від виконання його посадових обов’язків.

На останньому наполіг також і голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Сьогодні, під час щотижневої наради із правоохоронцями, він підняв питання, щодо фактів грубого порушення режиму службовими особами так званого СІЗО – Державної установи "Закарпатська установа виконання покарань № 9" і доручив організувати перевірку закладу.

Сьогодні, під час щотижневої наради із правоохоронцями, підняв питання, щодо фактів грубого порушення режиму службовими... Опубліковано Олексій Петров Вівторок, 28 липня 2020 р.

Нагадаємо. через відсутність бажаючих посидіти у покращених камерах, Мін'юст почав продаж подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО.