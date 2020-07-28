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28 июля 2020, 19:13 3

В Ужгородском СИЗО задержанные устроили вечеринку с виски и селфи

28 июля 2020, 19:13 3
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По данному факту прокуратура открыла уголовное производство
По данному факту прокуратура открыла уголовное производство
Фото: Виталий Глагола Telegram
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В СИЗО в настоящее время проводится служебная проверка, руководителя Закарпатского учреждения исполнения наказаний № 9 отстранили от выполнения должностных обязанностей.

Об этом пишет RegioNews.

Фото, сделанные в следственном изоляторе в Ужгороде, на которых подозреваемые в уголовном преступлении в камере сидят за накрытым столом с алкоголем, опубликовал в соцсетях журналист Виталий Глагола. Заметно, что обнародованные фото сделали сами задержанные.

Пока Министр юстиции Денис Малюська заявляет о платных сертификатах в СИЗО - в Ужгородском следственном изоляторе руководство их давно продает. Хоть и неофициально. Потому что накрыть такую поляну без их ведома, а еще и собраться всем в одной камере – нереально", - написал Глагола.

Сегодня Закарпатская областная прокуратура зарегистрировала уголовное производствопо факту нарушения заключенными режима в Закарпатской учреждении исполнения наказаний № 9. Об этом сообщила прессекретарь областной прокуратуры Екатерина Хижняк.

Производство открыли по факту использования должностными лицами Государственного учреждения "Закарпатское учреждение исполнения наказаний № 9" служебного положения вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 364 УК Украины).

Также, по словам Хижняк, прокуроры обратились в Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, чтобы те провели служебную проверку и отстранили руководителя "Закарпатская УИН № 9" от исполнения его должностных обязанностей.

На последнем настоял также и председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров. Сегодня, во время еженедельного совещания с правоохранителями, он поднял вопросы, по фактам грубого нарушения режима должностными лицами так называемого СИЗО – Государственного учреждения "Закарпатское учреждение исполнения наказаний № 9" и поручил организовать проверку заведения.

Сегодня, во время еженедельного совещания с правоохранителями, поднял вопрос, по фактам грубого нарушения режима служебной...

Опубликовано Алексей Петров Вторник, 28 июля 2020 г.

Напомним, из-за отсутствия желающих посидеть в улучшенных камерах, Минюст начал продажу подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО.

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