НАБУ відкрило справу проти нардепа від "ОПЗЖ" Мамояна
Національне антикорупційне бюро відкрило справу відносно народного депутата від партії «Опозиційна платформа - За життя» Суто Мамояна.
Про це інформує Рада громадського контролю при НАБУ, пише RegioNews.
Виробництво було зареєстровано на підставі звернення членів Ради громадського контролю НАБУ", - йдеться в повідомленні.
Як уточнили в Раді, Мамоян можливо занизив на більш ніж 8,5 млрд грн дані щодо вартості придбаних авто Toyota Land Cruiser 200, а також придбання двох квартир в житловому комплексі "Зарічний" площею 124 і 125 кв. м.
Попередня правова кваліфікація правопорушення - декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 Кримінального кодексу України).
Як повідомляли ЗМІ на початку червня, Мамоян задекларував за 2019 рік два LAND CRUISER по $800 і нерухомість, ціною у вісім разів нижче ринкової.
Ринкова вартість таких авто в 2019 році, за оцінкою аналітиків профільного автомобільного ресурсу "Auto Ria", становила як мінімум від $62 тисяч за одиницю.
Крім того, 27 червня 2019-го Мамоян став власником двох квартир в столиці в житловому комплексі "Зарічний" на березі Дніпра площею 124,7 і 125,1 кв. м.
У декларації Мамояна кожна з цих квартир оцінена в півмільйона гривень, при тому, що ринкова вартість такого метражу квартир в Києві в цьому комплексі в 2019 році стартувала від $1,2 тисячі за кв. м. Отже, ціна кожної з двох квартир занижена майже у вісім разів.
Сам Мамоян повідомляв, що авто були биті, а щодо задекларованих квартир Мамоян повідомив, що "це - подарунок мами".
Нагадаємо, 21 липня нардепи звернулися до керівника СБУ з вимогою відкрити справу на іншого нардепа від "ОПЗЖ" Олега Волошина за його висловлювання про суверенітет України.