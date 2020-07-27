НАБУ відкрило справу проти нардепа від "ОПЗЖ" Мамояна

Депутат підозрюється у поданні завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2019 рік

Депутат підозрюється у поданні завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2019 рік

Про це інформує Рада громадського контролю при НАБУ, пише RegioNews.

Виробництво було зареєстровано на підставі звернення членів Ради громадського контролю НАБУ", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в Раді, Мамоян можливо занизив на більш ніж 8,5 млрд грн дані щодо вартості придбаних авто Toyota Land Cruiser 200, а також придбання двох квартир в житловому комплексі "Зарічний" площею 124 і 125 кв. м.

Попередня правова кваліфікація правопорушення - декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 Кримінального кодексу України).

Як повідомляли ЗМІ на початку червня, Мамоян задекларував за 2019 рік два LAND CRUISER по $800 і нерухомість, ціною у вісім разів нижче ринкової.

Ринкова вартість таких авто в 2019 році, за оцінкою аналітиків профільного автомобільного ресурсу "Auto Ria", становила як мінімум від $62 тисяч за одиницю.

Крім того, 27 червня 2019-го Мамоян став власником двох квартир в столиці в житловому комплексі "Зарічний" на березі Дніпра площею 124,7 і 125,1 кв. м.

У декларації Мамояна кожна з цих квартир оцінена в півмільйона гривень, при тому, що ринкова вартість такого метражу квартир в Києві в цьому комплексі в 2019 році стартувала від $1,2 тисячі за кв. м. Отже, ціна кожної з двох квартир занижена майже у вісім разів.

Сам Мамоян повідомляв, що авто були биті, а щодо задекларованих квартир Мамоян повідомив, що "це - подарунок мами".

Нагадаємо, 21 липня нардепи звернулися до керівника СБУ з вимогою відкрити справу на іншого нардепа від "ОПЗЖ" Олега Волошина за його висловлювання про суверенітет України.