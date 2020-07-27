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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
27 липня 2020, 10:56 12

У Мін'юсті розповіли, звідки виникла ідея подарункових сертифікатів у СІЗО

27 липня 2020, 10:56 12
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Ціна сертифіката - від однієї до 12 тисяч гривень
Ціна сертифіката - від однієї до 12 тисяч гривень
Фото: Facebook
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Міністр юстиції Денис Малюська розповів, як виникла ідея запустити послугу продажу сертифікатів у платні камери у СІЗО, і чи є на них попит.

Про це він повідомив в ефірі каналу "1+1", передає RegioNews.

За його словами, однією із причин появи сертифікатів стала потреба у коштах на ремонт та утримування слідчих ізоляторів.

Нам потрібні гроші. Наші тюрми й слідчі ізолятори перебувають у жахливих умовах. Їх за щось потрібно ремонтувати та утримувати. Тюремна система може отримувати гроші коштом платних камер і коштом трошки екзотичного інструменту, як подарунковий сертифікат на "місце" у СІЗО", - повідомив глава Мін'юсту.

Малюська зауважив, що у Мін'юсті не робили прорахунки популярності сертифікатів на платні камери, адже передбачити попит неможливо.

Собівартість такого сертифікату нульова. Щонайменше чотири сертифікати було придбано у першу годину роботи послуги. Вже 28 тисяч гривень у нас на рахунках є", - сказав Малюська.

Він додав, що вартість сертифіката залежить від місця розташування СІЗО, а також терміну перебування.

Нагадаємо, 24 липня Мін'юст почав продаж подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО. Вже наступного дня меру Одеси Труханову подарували сертифікат на VIP-камеру в СІЗО.

Мінюст СІЗО гроші Денис Малюська камери
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