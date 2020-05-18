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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
18 травня 2020, 12:13 5

Призначили нового керівника Закарпатської митниці

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18 травня 2020, 12:13 5
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Виконувачем обов`язків начальника митниці призначили Олександра Богаша
Виконувачем обов`язків начальника митниці призначили Олександра Богаша

Очікується також призначення нових керівників ще восьми митниць

Олександра Богаша призначили виконувачем обов`язків начальника Закарпатської митниці.

Про призначення Богаша стало відомо з наказу Державної митної служби, пише RegioNews.

Богаш Олександр Яношович народився в м. Свалява Закарпатської області. Йому 50 років. У митній службі з 1993 р. Працював на керівних посадах Виноградівської, Чопської та Одеської митниць. Одружений, має двох доньок.

Нагадаємо, 15 травня звільнили очільників дев`яти митниць - Закарпатської, Одеської, Північної, Поліської, Слобожанської, Енергетичної, Подільської, Буковинської та Азовської.

Перед цим ДБР затримало начальника відділу Одеської митниці. Слідчі кажуть про систематичне вимагання грошей. Тоді ж СБУ заявило про масштабну корупційну схему на Одеській митниці. В оборудці були задіяні начальники відділів митного оформлення постів "Одеса" та "Чорноморськ".

Ще раніше, 24 квітня, звільнили керівників податкової та митної служб Сергія Верланова та Максима Нефьодова за невиконання плану надходжень до бюджету.

Тимчасовими керівниками ДПС і ДМС стали Михайло Титарчук та Ігор Муратов.


Закарпаття Ужгород митниця начальник кадри
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