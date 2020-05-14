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14 травня 2020, 13:17 14

СБУ розкрила масштабну корупційну схему на Одеській митниці

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14 травня 2020, 13:17 14
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В оборудці були задіяні начальники відділів митного оформлення постів "Одеса" та "Чорноморськ"
Фото: СБУ
В оборудці були задіяні начальники відділів митного оформлення постів "Одеса" та "Чорноморськ"

Служба безпеки України підозрює керівництво Одеської митниці Держмитслужби в організації масштабної корупційної схеми при розмитненні товарів.

Про це RegioNews повідомили у прес-службі СБУ

Нагадаємо, що вчора, 13 травня, в Одесі затримали начальника відділу митного посту "Чорноморськ" після одержання хабаря в 1,3 тисячі доларів США.

Як з’ясувалося, що крім нього в оборудці був задіяний начальник відділу митного оформлення посту "Одеса", який вимагав 100 доларів США з кожного контейнеру за доставку вантажів на внутрішню митницю без додаткових заходів контролю. У разі згоди компанія-імпортер вносилась до списку і надалі її контейнери за обумовлену плату безперешкодно проходили митний контроль.

Надалі вже посадовець посту "Чорноморськ" спеціально затягував строки оформлення документів при розмитненні товарів.

Для розблокування процесу начальник відділу пропонував імпортерам допомогу у заниженні вартості задекларованих вантажів. За цю "послугу" він вимагав 50-60% різниці між реальною ціною та протиправно відображеною у митних документах. За інформацією спецслужби, вартість "платежу" складала від 200 до 4000 доларів, частина грошей передавалась безпосередньо керівництву Одеської митниці", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії за за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам протиправної схеми та обрання міри запобіжного заходу.

Також перевіряється причетність до оборудки інших працівників митниці та співробітників правоохоронних органів.


хабар митниця Одеса СБУ затримання
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