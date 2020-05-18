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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
18 мая 2020, 12:13 6

Назначили нового руководителя Закарпатской таможни

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18 мая 2020, 12:13 6
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Исполняющим обязанности начальника таможни назначили Александра Богаша
Исполняющим обязанности начальника таможни назначили Александра Богаша

Ожидается также назначение руководителей еще восьми таможен

Александра Богаша назначили исполняющим обязанности начальника Закарпатской таможни.

О назначении Богаша стало известно из приказа Государственной таможенной службы, пишет RegioNews.

Александр Богаш Яношович родился в г. Свалява Закарпатской области. Ему 50 лет. В таможенной службе с 1993 года. Работал на руководящих должностях Виноградовской, Чопской и Одесской таможен. Женат, имеет двух дочерей.

Напомним, 15 мая уволили руководителей девяти таможен - Закарпатской, Одесской, Северной, Полесской, Слободской, Энергетической, Подольской, Буковинской и Азовской.

Перед этим ДБР задержало начальника отдела Одесской таможни. Следователи говорят о систематическом вымогании денег. Тогда же СБУ заявило о масштабную коррупционную схему на Одесской таможне. В сделке были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск".

Еще раньше, 24 апреля, освободили руководителей налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефедова за невыполнение плана поступлений в бюджет.

Временными руководителями ГНС и ГТС стали Михаил Титарчук и Игорь Муратов.


Закарпатье Ужгород таможня начальник кадры
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