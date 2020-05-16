ДБР підозрює двох посадовців Одеської митниці у вимаганні хабарів

Посадовці систематично вимагали грошові кошти за нестворення штучних перешкод при розмитненні контейнерів

Фото: ДБР

Посадовці систематично вимагали грошові кошти за нестворення штучних перешкод при розмитненні контейнерів

Слідчі Головного слідчого управління ДБР повідомили про підозру керівництву одного із відділів митного оформлення Одеської митниці.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Так, в.о. начальника відділу митного оформлення одного з митних постів та в.о. заступника начальника митного поста було повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою.

За попередньою інформацією, вони вимагали та систематично одержували неправомірну вигоду за нестворення штучних перешкод при розмитненні контейнерів.

Слідчі ДБР затримали одного з підозрюваних під час одержання ним чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1 300 доларів США.

Рішенням Печерського районного суду міста Києва підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, ДБР затримало начальника відділу Одеської митниці. Слідчі кажуть про систематичне вимагання грошей.

СБУ розкрила масштабну корупційну схему на Одеській митниці. В оборудці були задіяні начальники відділів митного оформлення постів "Одеса" та "Чорноморськ".