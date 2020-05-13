ДБР затримало начальника відділу Одеської митниці
Слідчі кажуть про систематичне вимагання грошей
Слідчі кажуть про систематичне вимагання грошей
В Одесі затримали керівника одного з митних постів під час отримання отримання хабара.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.
Слідчі затримали виконувача обов'язків начальника відділу, який, як вважають, разом з колегами системно збирав гроші з підприємців під час розмитнення товару. Для вимагання грошей використовували додатковий догляд вантажу. У разі несплати чиновники створювали штучні перешкоди під час проходження процедури.
Правоохоронці затримали чоловіка під час передачі частини грошей у розмірі $1 300. У ДБР вважають, що до поборів могло бути причетне керівництво обласної митниці.
Нагадаємо, нещодавно Одеса увійшла до списку найбільш корумпованих міст України.
Посадовців МВС та ДМС підозрюють у зливі інформації з обмеженим доступом
13 травня 2020, 15:57Обвалення будинку в центрі Одеси: подробиці
08 травня 2020, 11:52ДБР взялося за Міненерго: розслідують причини зупинки енергоблоків на АЕС
07 травня 2020, 16:21
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 травня 2020, 22:00Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
07 травня 2020, 20:59Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
07 травня 2020, 17:04Коронавірус: найважливіше за добу
12 травня 2020, 18:30Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
11 травня 2020, 15:58Кабмін не буде підвищувати тарифи на електроенергію - Шмигаль
12 травня 2020, 21:56
- 22:00 13 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 21:51 13 травня ДБР затримало начальника відділу Одеської митниці
- 21:27 13 травня Заборона "Вконтакте" і "Яндекса": проект указу у президента
- 20:59 13 травня Мерія Харкова: треба відкрити метро, щоб уникнути заражень
- 20:24 13 травня Коронавірус може перекреслити усі успіхи охорони здоров'я, - ВООЗ
- 19:39 13 травня Мін’юст очікує на позови через "антиколомойський” закон
- 22:00 13 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 20:59 07 травня Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
- 17:04 07 травня Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
- 18:30 12 травня Коронавірус: найважливіше за добу
- 15:58 11 травня Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
- 21:56 12 травня Кабмін не буде підвищувати тарифи на електроенергію - Шмигаль
Всі блоги »
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
"Грошей нема, та ви тримайтесь": мери міст про бюджетні втрати та вихід з карантину
08 травня 2020, 12:00
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Сенкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Марцінків Руслан
Міський голова Івано-Франківська
Геннадій Труханов
Міський голова Одеси