ДБР затримало начальника відділу Одеської митниці

Слідчі кажуть про систематичне вимагання грошей

Фото: Державне бюро розслідувань

Слідчі кажуть про систематичне вимагання грошей

В Одесі затримали керівника одного з митних постів під час отримання отримання хабара.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Слідчі затримали виконувача обов'язків начальника відділу, який, як вважають, разом з колегами системно збирав гроші з підприємців під час розмитнення товару. Для вимагання грошей використовували додатковий догляд вантажу. У разі несплати чиновники створювали штучні перешкоди під час проходження процедури.

Правоохоронці затримали чоловіка під час передачі частини грошей у розмірі $1 300. У ДБР вважають, що до поборів могло бути причетне керівництво обласної митниці.

Нагадаємо, нещодавно Одеса увійшла до списку найбільш корумпованих міст України.