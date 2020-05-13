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13 травня 2020, 21:51 15

ДБР затримало начальника відділу Одеської митниці

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13 травня 2020, 21:51 15
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Слідчі кажуть про систематичне вимагання грошей
Фото: Державне бюро розслідувань
Слідчі кажуть про систематичне вимагання грошей

В Одесі затримали керівника одного з митних постів під час отримання отримання хабара.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Слідчі затримали виконувача обов'язків начальника відділу, який, як вважають, разом з колегами системно збирав гроші з підприємців під час розмитнення товару. Для вимагання грошей використовували додатковий догляд вантажу. У разі несплати чиновники створювали штучні перешкоди під час проходження процедури.

Правоохоронці затримали чоловіка під час передачі частини грошей у розмірі $1 300. У ДБР вважають, що до поборів могло бути причетне керівництво обласної митниці.

Нагадаємо, нещодавно Одеса увійшла до списку найбільш корумпованих міст України.


корупція митниця Одеса ДБР
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